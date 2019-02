Verso il voto, la Lega annuncia i candidati alle prossime amministrative: ecco chi sono

AMIATA – All’inaugurazione della nuova sede della Lega il segretario provinciale Andrea Ulmi, con il commissario Susanna Ceccardi, ha ricevuto la delegazione amiatina e, insieme, hanno sfruttato l’occasione per fare il punto sulle elezioni amministrative del prossimo maggio.

È stata proprio questa l’occasione per presentare pubblicamente i primi quattro referenti che andranno a rappresentare la Lega nei comuni della Sezione. Paolo Vichi per Santa Fiora, il quale è stato da pochi giorni nominato presidente del comitato elettorale per la lista civica “Un comune per tutti”. Luca J. Salvadori per Castel del Piano che invece è all’interno del comitato per la lista civica “Per un comune di tutti”. Alberto Lazzeretti per Arcidosso che attualmente rappresenta la Lega per il comitato del centro destra ad Arcidosso.

Infine, una new entry, Gilberto Alviani per Seggiano. “Con Gilberto c’è ormai un rapporto che va avanti da mesi” Afferma il segretario Salvadori “ Abbiamo individuato in lui la persona giusta per portare a Seggiano le nostre istanze, a lui il delicato compito di dirigere le trattative per costruire una lista che possa rappresentare al meglio gli interessi di Seggiano e della Pescina” “Sono felice e orgoglioso di avere ricevuto questa nomina, farò del mio meglio per costruire una lista, che sia aperta a tutti, senza pregiudizi, verso coloro che vogliono far fare il salto di qualità che il Comune di Seggiano si merita” afferma Alviani.

“Una Lega che adesso raccoglie i frutti del lavoro iniziato alcuni anni fa e vedrà impreziosirsi di una bella novità, entro breve sarà attivata una sede elettorale a Castel del Piano. Per questo dobbiamo ringraziare Andrea Ulmi ed Elena Vizzotto che l’hanno reso possibile. Siamo il primo partito nei sondaggi a livello nazionale, ma anche a livello locale non vogliamo essere da meno. Oltre a queste quattro persone metteremo nelle liste che ci vedranno partecipi altre personalità di valore che possano portare il nome della Lega in ogni consiglio comunale. Siamo l’unico partito, oltre al PD, che può schierare in ogni comune un rappresentante credibile, questo ci rende fieri e ci fa capire che la strada che abbiamo imboccato dal 2015 è quella giusta” Conclude Salvadori.