Troppe assenze, weekend dolceamaro per le squadre giovanili del Follonica Basket

FOLLONICA – Alti e bassi per le squadre giovanili del FollonicaBasket, ma tanta buona volontà, impegno e desiderio di crescere. migliorare. Sconfitta esterna per 56-35 degli Under 18 contro l’Argentario, con una rosa piuttosto rimaneggiata e presentatasi con soli 7 elementi.



La gara non inizia neanche male con i ragazzi di Vichi che nei primi 5’ restano attenti in difesa pur trovando pochi punti in attacco con il punteggio di 6-6, poi la continua aridità offensiva e un paio di triple dei locali aprono un primo solco chiudendo il primo quarto in svantaggio sul 6-14. Il secondo quarto è decisamente il migliore per Follonica che tornando a difendere bene e trovando alcune buone soluzioni vince il parziale per 13-12 e resta in gara andando negli spogliatoi sotto per 19-26. Il rientro in campo vede invece un Follonica in difficoltà soprattutto sul piano fisico con un Argentario che pur senza strafare trova dai propri esterni diverse triple che lo mettono in sicurezza andando volando sul 43-25. Gli ultimi 10’ sono di sostanziale parità con il Follonica che riesce ad evitare un risultato troppo pesante chiudendo a -21 sul 35-56. Una sconfitta che alla vigilia poteva starci visto il valore dell’Argentario e i pochi ragazzi presenti ma sono mancati gli “occhi della tigre” dimostrati a Livorno in casa della Pielle.



La formazione del Follonica: Petri (c) 8, Bianchi 10, Bartolozzi 9, Contrino 2, Babboni, Ranieri 4, Fusco 2. Allenatore Vichi, Vice Pietrafesa.

Prossimo turno, che dovrebbe vedere il rientro di quasi tutti gli effettivi, a Livorno sponda Fides (ultima in classifica a 0 punti ) per una gara assolutamente alla portata del Follonica.



Altri risultati: Pielle Li-Gea Grosseto 71-79, Pallacanestro Grosseto-Elba 102-36, Fides Li-Piombino 23-80, Rosignano-Meloria Li 42-73

Prossimo turno: Fides Li-Follonica, Meloria Li-Pielle Li, Piombino- Pall.Gr, Elba-Rosignano, Gea Gr-Argentario

Classifica: Meloria Li 30, Argentario 26, Gea Grosseto e Pallacanestro Grosseto 24, Pielle Li 20, Piombino 12, Rosignano 10, Follonica 8, Elba 4, Fides Li 0

Sconfitta casalinga per gli Under 13 azzurri per 50-83 contro il Basket Cecina nella settima di andata della Coppa Primavere disputata al Pala Golfo sabato scorso. Prestazione non delle migliori specie rispetto alla recente vittoria ad Arcidosso: la squadra non ha mostrato mordente ed energia, nonostante tutto alla fine del primo tempo sotto 21-28 i biancoblù (nella foto dalla pagina Facebook della società) erano ampiamente in partita, ma al rientro dagli spogliatoi, è scesa in campo una squadra spenta e gli ospiti ne hanno approfittato per allungare nel punteggio e portarsi via i due punti. Ora una settimana di stop e poi trasferta sul difficile campo dell’Invictus Livorno.

Follonica Basket: Cacialli, Dell’Anna 4, Caroppo 2, Mezzani 5, Pacini 7, Cenerini F., Cenerini T. 7, Signorini, Anselmi, D’Alessandro 9, Albano 14, Bernardi 2. All. Mostardi.

Altri risultati: Pielle-San Vincenzo 115-13, Invictus Li-Ies Pisa 50-60, Dream Pisa-Rosignano 38-46 riposa Arcidosso

Prossimo turno: Invictus Li-Follonica, Rosignano-Arcidosso, San Vincenzo-Dream Pisa, Cecina-Pielle riposa Ies Pisa

Classifica: Cecina e Pielle Li 12, Follonica e Ies Pisa 8, Invictus Li e Rosignano 6, Dream Pisa-Arcidosso e San Vincenzo 2

Inizio difficile per gli Esordienti nella prima giornata della seconda fase, strapazzati 73-19 a Siena dalla Mens Sana con solo 10 ragazzi a referto. Follonichesi in ombra nell’affrontare una partita durata solo un quarto con gli ospiti sotto di 7 lunghezze, poi il dominio senese contro una rivale senza energia e mordente. Prossimo impegno sabato ancora in trasferta ad Arcidosso per un pronto riscatto.

Follonica Basket: Tosi, Ciaffaraffa, Guzzo, Spadini, Mendozza, Cenerini F., Cenerini T., Mezzani, Bernardi, Anselmi. All.: Mostardi Ass.: Bernardi.

Gli Aquilotti 2009-2010 di Giovani continuano il loro percorso di crescita nel trofeo provinciale dove si trovano a giocare con squadre composte da bambini anche 2 anni più grandi di loro.

Questo ovviamente li penalizza sul piano agonistico ma li aiuta a fare esperienza e a migliorarsi sotto ogni punto di vista.

La gara ha visto i grossetani imporsi con una certa sicurezza come era normale che fosse.

Follonica: Capellupo, Maccianti, Scozio, Frullani, Di Vico, Iazzetta, Iacomelli, Ciacci, Serravalle, Doncovio, Leone, Giovannelli, Latini, Falorni Istruttore Giovani.

Prossima gara domenica 3 marzo alle ore 11 al Palagolfo contro l’Argentario B