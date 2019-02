GROSSETO – Una strisciata di gasolio sulla carreggiata, tra via Sauro e via Ansedonia, a Grosseto, in città. La Polizia municipale sta transennando la strada in attesa degli addetti alle pulizie. La carreggiata risulta al momento molto scivolosa e si consiglia di fare attenzione. Non è la prima volta che qualcuno perde del liquido proprio nello stesso punto. Già qualche giorno fa lo stesso tipo di liquido era stato perso nello stesso punto.

