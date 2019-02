Scuola: «Meno ore di alternanza, studenti allontanati dal mondo del lavoro»

GROSSETO – La legge di bilancio 2019 è intervenuta sull’alternanza scuola-lavoro, riducendone il monte ore da svolgere negli ultimi tre anni» a dirlo è Stefano Rosini, delegato forum scuola Pd Grosseto.

«Le scuole – spiega Rosini – a causa di questa riduzione delle ore dovranno rimodulare la durata dei percorsi già progettati anche in un’ottica pluriennale quindi, in misura proporzionale alla revisione delle ore minime dei percorsi, ci sarà una riduzione delle risorse finanziarie relativamente al periodo gennaio-agosto 2019. Continua così il pasticcio sull’alternanza scuola lavoro : oltre al danno di depotenziare per legge una misura utile ai nostri ragazzi, candidamente si comunica alle scuole, che se avevano definito impegni di spesa o sottoscritto contratti sulla base dei fondi comunicati, tutto svanirà e per legge perderà di efficacia per entrambe le parti contraenti».

«Ma pretendiamo che le imprese ci prendano sul serio? – chiede Rosini, che aggiunge – Che paese siamo? Ecco qua un’altra occasione persa di avvicinare il mondo dell’educazione al lavoro e preparare i nostri giovani alla realtà delle complessità aziendali, che ad oggi continua ad essere l’unica pecca del nostro sistema scolastico rispetto ai sistemi educativi anglosassoni, di gran lunga più carenti ma estremamente più efficaci nel creare concrete opportunità di inserimento nel mondo del lavoro già in corso di studi».

«Voglio ricordare – conclude l’esponente democratico – che il fine ultimo della scuola è istruzione, formazione e orientamento, ecco perchè, per la maggior parte dei nostri ragazzi, questa decisione del governo di ridurre le risorse sarà una perdita di opportunità. Beh, adesso non ci sono più scusanti per coloro che dicevano: ” la scuola è altro”, ( altro che?) e così potranno usare quelle ore, prima destinate all’alternanza -scuola-lavoro, per “fare didattica”. Mi aspetto tanti “programmi scolastici finiti” e aumento delle “valutazioni”».