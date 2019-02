Macchione da applausi, quarto nel martello ai campionati nazionali

LUCCA – Una bella impresa di Matteo Macchione a Lucca, nei campionati italiani invernali di lanci. Il ventenne dell’Atletica Grosseto Banca Tema si migliora di quasi due metri nel martello con 54.27 e firma un prestigioso quarto posto nella rassegna tricolore Under 23.

Per il giovane biancorosso arriva la conferma delle sue grandi qualità agonistiche, con ben cinque lanci nella stessa gara superiori al precedente personale, in una giornata caratterizzata da condizioni tutt’altro che ideali con freddo pungente e forte vento. Finora l’atleta allenato da Francesco Angius aveva infatti un record di 52.30 ottenuto un anno fa proprio a Lucca, subito demolito al primo ingresso in pedana con 53.37. Poi l’exploit di 54.27 al secondo turno, proseguendo con una serie di notevole consistenza a 52.70, 52.79, 50.16 e un ultimo lancio per riportarsi oltre i 54 metri con 54.15. Nella finale nazionale guadagna quindi due posizioni, rispetto al sesto posto che aveva come misura di accredito. Ancora una prova maiuscola del maremmano, già protagonista nelle scorse stagioni fino a cogliere nel 2016 il bronzo tricolore da under 20, e un ottimo riscontro verso l’attività estiva, che vedrà nuovamente il grossetano a lottare per un risultato di vertice.