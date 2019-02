L’Ottica Bracci non rompe il trend negativo, Volterra prevale 67-56 al Palagolfo

FOLLONICA – Continua la serie negativa dell’Ottica Bracci Follonica con la quarta sconfitta consecutiva nella gara disputata al Palagolfo valida per la sesta di ritorno della stagione regolare. Fra infortuni ed influenze e una formazione imbottita di Under 18 e con diversi giocatori in precarie condizioni fisiche, i locali vengono battuti dal Volterra 67-56.



L’inizio dei padroni di casa è comunque fatto di grinta e determinazione contro un avversario che viaggia tra le parti alte della classifica. Nocciolini colpisce in contropiede mentre Scorza e Francardi segnano dal perimetro. Gli ospiti reagiscono colpo su colpo ed allungano sul finale di tempo con una tripla di Trafeli allo scadere che approfitta di una buona transizione nata da cattiva scelta offensiva (13-18).



Nella seconda frazione Volterra prova ad imporre il proprio ma è ancora Follonica a farsi trovare pronta e ribattere canestro su canestro mantenendosi a ruoti senza però mai sorpassare. Scorza continua a segnare ben coadiuvato daMoutawakkil mentre Volterra trova punti importanti dalla lunetta. Come nel primo quarto da una affrettata scelta offensiva dei padroni di casa nasce la transizione con tripla di Fidanza che manda all’intervallo lungo le squadre sul punteggio di 26-31.

Al rientro in campo gli ospiti aumentano la pressione mentre Follonica sembra non avere più le gambe per tenere gli avversari. Cucini è in trance agonistica e colpisce da ogni posizione (21 punti per lui nel quarto) spesso lasciato colpevolmente solo mentre i padroni di casa si perdono anche in fase offensiva accusando la stanchezza per mancanza di rotazioni efficaci ( Anastasi deve lasciare addirittura la panchina per un malore influenzale ) e solo Scorza e Nocciolini trovano continuità che però non consentono di chiudere sotto di 18 lunghezze (38-56).



Nell’ultima frazione Cosimi ordina il pressing e la squadra non risparmia energie arrivando a recuperare fino a 4 possessi. Ma la stanchezza fa perdere lucidità in attacco dove vengono sprecati 3/4 palloni in transizione. Volterra ne approfitta per gestire il vantaggio fino al fischio finale.

La speranza a questo punto di recuperare prima possibile tutti gli effettivi per provare ad evitare i play -out che sarebbero immeritati per quanto la squadra ha fatto vedere per oltre la prima metà della stagione. Domenica 24 alle ore 18 trasferta difficilissima a Rosignano.

Follonica: Maestrini 5, Petri 2, Scorza 16, Fedi 4, Francardi 7, Nocciolini 10, Anastasi, Karim 6 , Bianchi 4, Vichi 2 Coach Cosimi, vice Chiti.

Altri risultati: Piombino-Ponsacco 68-72, Stagno-Ghezzano 67-66, Rosignano-US Livorno 61-56, Grosseto-Pisa 82-74; Jolly Li-US Livorno non pervenuto.

Prossimo turno: Rosignano-Follonica, Ghezzano-Piombino, US Livorno-Stagno, Chimenti Li-Ponsacco, Volterra-Grosseto, Pisa-Jolly Li.

Classifica: Ghezzano-Volterra e Rosignano 24, Stagno 20, Chimenti Li e Ponsacco 18, Grosseto 16, Follonica 14, Piombino e US Livorno 12, Pisa 10, Jolly Li 8 (Jolly, US Li, Volterra e Ponsacco 1 gara in meno).