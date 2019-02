L’Aglianese prevale nella ripresa, battuti in casa gli Juniores del Gavorrano

FOLLONICA – Pesante ko per 5-2 degli Juniores nazionali del Gavorrano contro L’Aglianese, allo stadio “Nicoletti” di Follonica. Un passivo severo per i ragazzi di Gianni Martini, che sono rimasti in partita fino al 10′ della ripresa, giocando alla pari con i quotati pistoiesi. I rossoblù hanno risposto con Marco Berardi (in prestito dalla serie D per riprendere il ritmo partito dopo la lunga squalifica) al gol iniziale del bomber Garunja (con la doppietta è arrivato a dodici centri stagionali), mentre nella ripresa Pastore al replicato subito al 2-1 di Kishta. L’Aglianese, a questo punto, ha fatto valere la sua classe e la forza fisica per chiudere la partita con due reti nel giro di due minuti. Stavolta il Gavorrano non è riuscito a reagire ed anzi ha subito un immeritato quinto gol. Rimane comunque la soddisfazione di aver tenuto ad un buon avversario per almeno cinquanta minuti.

GAVORRANO: Alexandroae. Righini (31′ st Barlettai), Molia, Berardi, Amato, Balloni, Vanacore, Cinea, Berti (10′ Capitani), Pastore, Forni. A disposizione: Petruccelli, Cavallini, Franchellucci, Avenoso. All. Martini.

AGLIANESE: Giuntini, Collecchi, Sali, Landolfi, Zinita, Bigazzi, Kishta, Fiaschi (10′ st Vigni), Garunja, Bibaj, Faccioli (35′ st Sina). A disposizione: Niccolini, Iorio.

ARBITRO: Diana; assistenti Lampedusa e Stella.

MARCATORI: 8′ Garunja, 24′ Berardi, 3′ st Kishta, 5′ st Pastore, 9′ st Garunja, 11′ st Faccioli, 25′ st Kishta.