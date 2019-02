ORBETELLO – AGGIORNAMENTO ore 17,10 – Domato dai vigili del fuoco il rogo che si era sviluppato nel parcheggio vicino ad alcune palazzine in via Matteotti a Neghelli e che ha bruciato 5 automobili.

In questo momento sono ancora in corso le operazioni di bonifica e gli accertamenti di rito per verificare la dinamica dell’evento. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche carabinieri e polizia municipale.

Tanta paura per i cittadini del quartiere: «Inizialmente – raccontano alcuni testimoni – la macchina che bruciava era soltanto una, poi l’incendio si è propagato alle auto vicine». Per il momento non si riscontrano danni a persone ma sul posto si sta recando il personale della Asl per effettuare ulteriori accertamenti.

NEWS ore 16,41 -Sono cinque le auto che in questo momento stanno bruciando a Neghelli, nel parcheggio tra la pista e il centro commerciale.

Una densa colonna nera di fumo ha avviluppato i mezzi che si trovano parcheggiati vicino alle case. I vigili del fuoco sono appena arrivati sul posto.

