Il Prato prevale di misura, superate in casa le ragazze dell’Atlante Marsiliana

GROSSETO – Nessuna concessione da parte del Prato alle ragazze dell’Atlante Marsiliana, superate 2-3 in casa nella diciannovesima giornata. Le pratesi fanno rispettare il peso dei numeri e del miglior piazzamento in classifica e prevalgono con reti di Lanzuise, Fabbrucci e Torrini, mentre per le biancorosse vanno a segno capitan Vincenti e Calchetti.

ATLANTE MARSILIANA: Pacitto, Di Biagio, Fiorilli, Vincenti, Gobbi, Francioli, Baila Longo, Alocci, Zorzi, Calchetti. All. Bartalini.

PRATO: Romeo, Betti, Lanzuise, Fabbrucci, Bettazzi, Torrini, Messina, Baldi. All. Candeloro.

ARBITRO: Mazza di Siena.

MARCATORI: Vincenti, Calchetti, Lanziuse, Fabbucci, Torrini.