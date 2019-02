I genitori a lezione di salute: così la scuola promuove il benessere degli studenti

GROSSETO – Life skills, peer education e promozione del benessere: alla Galilei non solo formazione per insegnanti ed alunni ma da quest’anno anche un corso per genitori.

«L’educazione alla salute è, infatti, ormai un fiore all’occhiello dell’Istituto Comprensivo Grosseto 6 – spiega una nota della scuola – che ha inserito nel proprio Piano dell’Offerta Formativa le linee guida dell’Oms relative alle cosiddette Life Skills, ossia tutte quelle abilità che permettono di acquisire comportamenti positivi e strategie efficaci (resilienza, empatia, gestione delle emozioni e dello stress, tecniche di comunicazione, problem solving, decision making, pensiero creativo etc.), con cui poter affrontare efficacemente le richieste e le sfide della vita quotidiana».

La novità dell’anno scolastico 2018/2019 è quella di coinvolgere nel progetto anche le famiglie e così stamani, dalle 8:30 alle 12:30, un gruppo di circa venti genitori degli alunni delle classi prime ha preso parte al corso di formazione loro dedicato, sul tema “Comunicazione e relazioni efficaci”, condotto dalla dottoressa Elisa Vatti, formatrice e referente di zona della Asl.

Il corso è stato introdotto dalla dirigente scolastica, professoressa Loretta Borri che, salutando i genitori intervenuti, ha incoraggiato e sostenuto la loro presenza nell’ambito del progetto. Nella prima parte dell’intervento formativo si è parlato di adolescenza non come “fase” esistenziale da superare ma da valorizzare, sfatando false credenze e utilizzando quanto la scienza abbia scoperto in merito ai cambiamenti cerebrali che si verificano nell’età giovanile. Per l’adolescente è fondamentale la centralità delle relazioni con gli adulti, all’interno delle quali creare, con stile educativo autorevole, un attaccamento sicuro basato su ascolto, dialogo, riflessione e legami di interdipendenza. Per aiutare i genitori a “conoscere” meglio i propri figli ed a relazionarsi in modo efficace con loro, si è anche parlato di comunicazione, di ascolto attivo, di “messaggio io” e altre tecniche che possano permettere a tutti, in modo “permanente”, di migliorare la propria qualità della vita e quindi favorire benessere e salute.