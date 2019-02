Gare Fis cittadine, quattro medaglie per la Toscana e buon piazzamento per Viola Agostini

ABETONE CUTIGLIANO – Quattro giorni di gare FIS cittadine all’Abetone, organizzate dallo sci club Team Top Ski, con quattro podi per il Pegaso della squadra del Comitato Appennino Toscano e un buon piazzamento anche per l’atleta maremmana Viola Agostini, tesserata per lo sci club Amiata.

Questo il bilancio sportivo delle discese, che si sono svolte dal 18 al 21 febbraio, con ottimi risultati per Matilde Gavazzi, che ha conquistato due medaglie d’oro in Slalom speciale e Gigante martedì e mercoledì e un secondo posto in Slalom speciale nella discesa del lunedì. Podio anche per Matteo Dati, che ha conquistato il terzo posto in Slalom Gigante nell’ultimo giorno di gare.

Buon risultato anche per Andrea Maddii, che questo mese ha preso parte con la squadra italiana alle gare di Coppa Europa, che lunedì si è piazzato quinto in Slalom Speciale; sesto Marco Guerri e ottavo Niccolò Costella. Per le atlete del Comitato si segnalano il settimo posto di Diletta Bucciardini, il nono di Chiara Ferracci in Gigante e l’ottavo posto di Viola Agostini in Slalom speciale; stesso piazzamento nel maschile per Alessandro Vannini.