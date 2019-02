GROSSETO – Emergenza vento in Maremma dalle prime ore di questa mattina. La situazione più critica sul monte Amiata dove gli uomini del distaccamento di Arcidosso stanno intervenendo a causa del forte vento per alberi e rami pericolanti, pali Telecom e Enel, tegole.

Attualmente le richieste in attesa sono 12. Tra le situazioni più complicate quella di Castel del Piano dove una canna fumaria è caduta a terra. Sempre a Casteldelpiano in via dello Stadio una pianta caduta si è appoggiata a quella vicina. Alberi pericolanti anche ai Capenti nel Comune di Arcidosso. A Santa Fiora invece è caduto un cavo Enel.

Alle Capannelle, sempre Comune di Arcidosso, è stato segnalata la caduta di una pianta sulla sede stradale.