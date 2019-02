Donna incinta si sente male per strada: soccorsa dal 118

MANCIANO – Ha avuto un malore per strada, mentre si trovava in una via centrale del paese di Manciano. Una giovane donna incinta è stata soccorsa dagli operatori del 118 nel tardo pomeriggio di oggi.

La giovane madre, di origine straniera, è stata trasportata dai sanitari al pronto soccorso di Grosseto. Fortunatamente si è trattato di un malore che ha procurato solo tanto spavento.