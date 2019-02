Derby ad alta tensione contro il Follonica A per il Circolo Pattinatori, obiettivo blindare il primo posto

FOLLONICA – Il Circolo Pattinatori Grosseto Edilfox recupera Gucci e Brunelli e si presenta domenica alle 18 al Capannino di Follonica per chiudere i conti per il primo posto nel girone D di serie B. La “big red machine” guidata da Massimo Mariotti, assoluta dominatrice della stagione (15 successi su 15, 152 reti fatte e 35 subite), a tre turni dalla conclusione della regular season ha otto punti di vantaggio sull’Hockey Viareggio e con la vittoria nel derby di domenica all’Antonio Armeni contro l’Impredil Follonica A sarebbero irraggiungibili per i versiliesi.

Gemignani e compagni, comunque, si troveranno di fronte una squadra azzurra determinata, che si giocherà le ultime possibilità di partecipare alle Final Eight come seconda classificata. Il quintetto di Guerrieri ha cinque punti in meno del Viareggio ma deve recuperare lo scontro diretto. Per questo saranno cinquanta minuti intensi, con i biancorossi grossetani decisi a mantenere l’imbattibilità. Carlo Gucci ha accelerato il recupero dopo l’infortunio per dare una mano ai compagni in questo duello che potrebbe passare alla storia per il trionfo del Circolo Pattinatori. Luigi Brunelli sembra invece sulla via della completa guarigione.

Mariotti, insomma, ritrova due importanti pedine e si presenta in riva al golfo per completare l’opera, in modo da affrontare in scioltezza gli ultimi due impegni del campionato, contro Viareggio e Siena, per poi concentrarsi per i playoff di maggio che portano alla serie A2, l’obiettivo principale della corazzata Edilfox. L’unico indisponibile è Filippo Rosati, sostituito da Alessandro Bardini, che in questo girone di ritorno ha avuto anche un maggiore minutaggio e ha potuto evidenziare la sua crescita. All’andata i grossetani di Massimo Mariotti s’imposero per 6-0 (con tre reti per tempo) agli azzurri di Filippo Guerrieri. I convocati: Michael Saitta, Bruni; Alessandro Saitta, Gucci, Vecoli, Bardini, Gemignani, Brunelli, Battaglia, Lugli.

Il programma del 16° turno: Siena-Cgc Viareggio, Viareggio Hockey-Prato 1954, Follonica A-Edilfox Grosseto, Ecoambiente Maliseti-Rotellistica Camaiore, Carispezia Sarzana-Follonica B. La classifica: Edilfox Grosseto 45 punti; H. Viareggio 34; Follonica A 29; Camaiore 27; Siena 25; Prato 18; Sarzana 13; Follonica B 12; Cgc Viareggio 10; Maliseti 3.

Giovanili. Derby per il campionato Under 11 domenica mattina alle 10 nella pista di Casa Mora a Castiglione della Pescaia tra Hc Castiglione e Circolo Pattinatori Grosseto Bora Bora. I baby di Alessandro Saitta, al primo anno di attività, scenderanno in campo per dimostrare i loro progressi.