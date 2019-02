Carnevale al Village, arriva la festa che colora il centro commerciale

VALDICHIANA – Tra gli appuntamenti di “Carnevale al Village”, sempre legati alla storica manifestazione di Foiano della Chiana, quello di sabato 23 febbraio è senza dubbio tra i più attesi: il contest in Piazza Maggiore metterà in competizione, dalle 15:30, le “mascherate” dei 4 cantieri.

“Appuntamento giunto alla terza edizione e che abbiamo deciso di riconfermare, per un pomeriggio di grande spettacolo e sana competizione che saprà appassionare i nostri visitatori” , dichiara il Center manager Riccardo Lucchetti. Si tratta di uno scenografico contest dei 4 cantieri (Azzurri, Bombolo, Nottambuli e Rustici), che invaderanno la Land of Fashion con le loro originali e allegre mascherate, dando vita ad una rappresentazione unica e coinvolgente per le vie e le piazze del Valdichiana Outlet Village. I costumi e le maschere, realizzati rigorosamente a mano, sono aderenti al tema del carro in gara, mentre la sfilata è arricchita da coreografie ogni volta diverse e sempre più complesse, su temi e significati di cronaca e stretta attualità, qui rappresentati in chiave a tratti ironica, a tratti amara. Le esibizioni delle “mascherate” dei 4 cantieri, saranno sottoposte al giudizio insindacabile di esperti e al termine verrà premiato il gruppo migliore. “Questo evento – spiega Lucchetti – è realizzato grazie alla collaborazione tra Valdichiana Outlet Village e tutte le componenti del Carnevale di Foiano, Comitato e Cantieri”.

Per un tuffo nei trascorsi dell’evento foianese, continua la Mostra “Viaggio nel Carnevale di Foiano dal 1900 ad oggi” allestita all’interno del Village, che, in collaborazione con il Comitato organizzatore, i cantieri e l’Amministrazione Comunale, propone alcune delle più significative immagini fotografiche e i costumi che nel tempo hanno caratterizzato la lunga storia di questa gloriosa manifestazione.

Gli eventi di Carnevale al Valdichiana Outlet Village si concluderanno domenica 3 marzo, quando dalle 15, direttamente da Rai YoYo, Oreste Castagna intratterrà tutti i bambini con il “Bumbi live Show”: fantastiche storie, balli e divertimento per i più piccoli in Piazza Maggiore. Inoltre, annuncia Lucchetti, “si rinnova il sostegno del Valdichiana Outlet Village alla Fondazione dell’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze, che sarà presente domenica 3 marzo con una propria postazione presidiata da volontari, presso la quale sarà possibile effettuare una donazione per sostenere i progetti dell’Ospedale fiorentino”.

Ogni domenica sarà attivo il bus navetta, che condurrà i visitatori dal Valdichiana Outlet Village al centro di Foiano, dove si tengono i corsi mascherati.