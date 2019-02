Candidato a sindaco, il Pd smentisce il nome: «Stiamo ancora elaborando la nostra proposta»

SCARLINO – Non è certo che sarà Sergio Gaggioli il candidato a sindaco alle prossime amministrative di Scarlino. La sezione locale del Partito Democratico, infatti, non conferma l’ufficialità della candidatura dell’ingegnere.

«In merito alle notizie uscite sulla stampa in questi giorni – scrive il Pd in una nota – rispetto a possibili o eventuali candidature si sottolinea come nessuna decisione né candidatura è stata espressa, in quanto il percorso con la coalizione di governo sta ancora lavorando e ragionando su un progetto condiviso da tutte le forze politiche e dai cittadini, partendo proprio da un’analisi di questi ultimi anni di governo».

«L’approvazione da parte dell’amministrazione -continua – del nuovo piano operativo è di sicuro un raggiungimento di uno dei quei punti su cui ripartire. Per questo nei prossimi giorni continueremo con il nostro percorso di condivisione lavorando a una proposta che sia la migliore possibile per la comunità».