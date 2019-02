Baseball, volley e calcio: al Fossombroni le proposte per promuovere lo sport

GROSSETO – Baseball, volley e calcio sono le discipline sportive protagoniste nel convegno che si svolgerà al Fossombroni. Da tempo l’istituto di istruzione superiore di via Sicilia, ha stretto una collaborazione con gli esponenti del mondo dello sport per promuovere progetti e al tempo stesso rendere partecipi gli studenti.

L’appuntamento è fissato per martedì 26 febbraio alle 11, nell’aula magna della scuola. Ad aprire il convegno dedicato alla promozione degli sport e alla collaborazione con l’istituto di via Sicilia, sarà la dirigente scolastica Francesca Dini. A seguire sono previsti interventi relativi alle discipline di baseball, volley e sport. Alle 11.20 prenderà la parola Aldo Peronaci, presidente del comitato toscano baseball. Alle 11.50, invece, è previsto l’intervento di Massimo Banducci, presidente della Fipav Grosseto. In chiusura, alle 12.20, sarà la volta di Zenobio Leonardo Fanciulli, responsabile provinciale Figc per l’attività di base. Tra i progetti anche la possibilità di corsi per gli studenti, in modo da conseguire le necessarie qualifiche per divenire istruttori delle discipline sportive interessate.