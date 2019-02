Fuori quattro giocatori: ecco il Grifone anti Castelfiorentino

GROSSETO – L’obiettivo è quello di presentarsi alla doppia sfida contro San Miniato Basso e Fucecchio mantenendo i sei punti di vantaggio dalla seconda. Letta così la gara di domani contro il Castelfiorentino può rappresentare davvero la partita della svolta per centrare il grande traguardo. Non sarà però facile, e non solo per i dieci punti raccolti nelle ultime cinque partite dal Castelfiorentino, ma anche per le tante assenze in casa biancorossa.

Mister Magrini dovrà fare a meno di Andreotti, che ha saltato per motivi di salute la risonanza magnetica e si sottoporrà all’esame lunedì prossimo. In ogni caso per lui sembra proprio che la stagione sia finita. Mancherà anche Raito che dovrà ripartire, dopo la conferma dell’elongazione, dalla piscina e poi tra una settimana potrà tornare a correre con i compagni. Assente anche Cantore: a proposito l’operazione per la rimozione della ciste è andata bene e il giocatore potrà tornare presto ad allenarsi con i compagni. Infine sarà indisponibile anche Luci per squalifica.

Si ripartirà dal 442 a rombo, con l’unico ballottaggio in difesa tra Pizzuto e Del Nero per una maglia da terzino destro, mentre a centrocampo scontato l’impiego di Cretella e Camilli, si giocheranno il posto Zagaglioni e Fratini davanti alla difesa, con il primo favorito. Boccardi confermato nel ruolo di trequartista dietro a Molinari, ancora titolare, al fianco di Vanni.

Ma domani non sarà una gara come le altre. Capitan Ciolli, infatti, porterà al braccio una fascia speciale, dedicata a Lollo, ovvero Florio Galgani, tifoso storico che la società vuole ricordare proprio nella ricorrenza della sua scomparsa. Un motivo in più per spingere il Grifone verso quel traguardo da tutti tanto sognato.