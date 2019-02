Viale Europa, conclusi i lavori: strada più sicura con un intervento da 27mila euro

FOLLONICA – Il Comune di Follonica ha effettuato i lavori di rifacimento del manto stradale e delle nuova segnaletica in viale Europa.

Un intervento da circa 27mila euro, che il Comune ha voluto fortemente anche su sollecito di molti residenti che avevano organizzato una raccolta firme proprio per richiede la messa in sicurezza quel tratto di strada.

“Siamo soddisfatti di aver raggiunto con questi lavori – ha spiegato Andrea Pecorini, vicesindaco di Follonica – un doppio risultato: quello di rendere sicuro un tratto di strada pericoloso e quello di ricongiungere finalmente anche la pista ciclopedonale che dalla rotatoria di viale Europa arriva fino al Parco centrale. Un’arteria importante, quella della ciclopista, molto utilizzata dai cittadini, perché da Cassarello e da Senzuno permette di arrivare in centro. Con questo intervento abbiamo anche cercato di non perdere tutti i posti auto, meno otto rispetto a prima, in modo da dare una riposta anche ai residenti della zona”.

“La criticità principale del tratto di strada in cui siamo intervenuti – ha concluso Pecorini – era dovuta ai parcheggi non più a norma e pericolosi, soprattutto per le manovre a marcia indietro che le auto dovevano fare per uscire, inserendosi in una carreggiata ad alto scorrimento. Questo intervento è un altro tassello del percorso di miglioramento della viabilità cittadina, che ci vede impegnati da tempo per rendere Follonica sempre più sicura, sostenibile e vivibile”.