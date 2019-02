Verso il voto: la lista un Comune per tutti sceglie Paolo Vichi

SANTA FIORA – È stata inaugurata ieri la sede del Comitato elettorale della lista Un comune per tutti. La sede si trova a Santa Fiora, in viale Marconi. «L’assemblea costitutiva è stata molto partecipata – affermano dal comitato – ed ha eletto il suo presidente, Paolo Vichi, già consigliere comunale di opposizione nella legislatura in corso e punto di riferimento per il costituendo Comitato, che ha il compito di elaborare il programma ed individuare le persone giuste per la lista ed il candidato sindaco».

«Sono davvero molto sorpreso e molto soddisfatto dalla massiccia partecipazione all’assemblea costitutiva di questo Comitato – afferma Vichi -. La nostra è una esperienza che viene da 5 anni di opposizione dura e costruttiva che non si è certo fatta intimorire dall’arroganza e dallo strapotere del PD che ha iniziato la propria legislatura con una querela ingiustificata al nostro capogruppo per proseguire con attacchi personali e ingiustificati contro un gruppo che ha presentato decine di proposte mai ascoltate».

«Siamo una lista aperta a tutti i contribuiti e a tutte quelle persone che pensano che questo comune sia stato amministrato male nonostante i tanti soldi che sarebbero potuti servire alle tasche dei cittadini invece che per opere spesso inutili e senza senso. Siamo convinti che con la forza elettorale dei partiti come Lega, FI, FdI e Movimento 5 stelle e con l’appoggio di tante persone che anche stasera hanno manifestato la voglia di cambiamento, manderemo a casa questi signori che tutto hanno fatto fuori che amministrare bene».