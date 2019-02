«Tutela del paesaggio e sviluppo sostenibile» via libera al piano operativo dal consiglio comunale

SCARLINO – «Mercoledì 20 febbraio si è tenuta un’importante seduta del Consiglio comunale, durante la quale sono stati approvati importanti atti come l’adozione del Piano operativo» a farlo sapere una nota del Comune.

«Il piano operativo è stato presentato dall’architetto Massetani – spiega la nota – il progettista incaricato della relazione, il quale ha illustrato ai consiglieri l’iter seguito per l’adozione di questo importante strumento di pianificazione del territorio. Durante il periodo di redazione del piano operativo sono stati effettuati oltre 200 incontri singoli con proprietari di immobili inseriti all’interno del contesto urbano e soggetti a possibili interventi di riqualificazione urbana o eventuali espansioni, sono state depositate 177 “Manifestazioni di interesse”».

«Numerosissime – aggiunge la nota – sono state le riunioni con i soggetti istituzionali coinvolti nel procedimento come Regione Toscana, Provincia di Grosseto, Sovrintendenza Archeologica belle Arti e Paesaggio e Genio Civile, mentre 4 sono state le assemblee pubbliche informative. Il Piano è stato redatto tenendo conto delle indicazioni della Regione Toscana, riguardanti in particolare la riduzione del consumo di suolo, la riqualificazione dei centri urbani e la tutela di quelli rurali. Il Piano sarà ora pubblicato per 90 giorni sul Bollettino Ufficiale regionale, entro i quali sarà possibile presentare osservazioni prima della definitiva approvazione».

«E’ stato un percorso lungo e complesso – dice il Sindaco Stella – che ha dovuto tenere conto delle sopravvenute novità normative . Il Piano operativo è uno strumento che, una volta approvato definitivamente, darà risposte ai cittadini, oltre a una pianificazione del territorio caratterizzata da uno sviluppo sostenibile, attraverso una tutela ambientale e del paesaggio».