Torneo Scuole Calcio Elite, l’Invicta Grosseto si prepara a sfidare Scandicci, Zenith e Sangiovannese

GROSSETO – Prosegue il Torneo Nazionale riservato alle Scuole Calcio Elite della categoria Esordienti 2006, con il Gsd Invicta Grosseto Calcio Giovani che, dopo aver superato il primo turno ai danni di San Miniato, Poggibonsi e San Gimignano, il 27 marzo a San Casciano Val di Pesa affronteranno altre rivali di blasone.

Per il team grossetano ci saranno lo Scandicci di Firenze, lo Zenith, e la Sangiovannese per cercare di superare il quadrangolare che porterà alla finale regionale, dove sarà assegnato il titolo di campione Toscano. L’Invicta, nella persona del presidente Brogelli e del Responsabile della scuola calcio Elite Bruni, si dice orgogliosa di detto risultato e ha invitato mister Cristiano Papini e lo staff tecnico a cercare di superare il turno per portare la squadra ma anche la provincia di Grosseto alla finale regionale.