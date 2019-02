Piano ripascimento, Rossi: «Soddisfatto per il via libera del Governo»

GROSSETO – «Soddisfazione per il via libera del Governo al piano di interventi per il ripristino delle spiagge danneggiate in seguito alle mareggiate del 28-30 ottobre scorsi» a dirlo il presidente della Toscana Enrico Rossi, ricordando che «Regione e Comuni hanno lavorato a tempo di record per salvare la prossima stagione balneare mettendo a punto un masterplan che prevede la realizzazione di 39 interventi dal valore complessivo di 13,2 milioni di euro».

Proprio due giorni fa il presidente Rossi aveva incontrato i rappresentanti dei Comuni livornesi e grossetani auspicando lo sblocco dei finanziamenti.