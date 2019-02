«Miasmi e liquami sversati nel terreno». Una lettrice: «L’ho segnalato anche alla municipale»

GROSSETO – Miasmi e liquami, che da un tubo arrivano in una fossetta scaricando liberamente nei campi. È la situazione di un’area di campagna dell’Ottava zona, alle porte di Grosseto. A denunciarla una donna che ha anche portato tutta la documentazione alla Polizia municipale.

«La situazione è insostenibile – afferma – e sembra non interessi a nessuno. Ho fatto foto e anche alcuni video, da cui si vede liquido scuro uscire da un tubo interrato e sversarsi in terra, in una fossetta».

Secondo quanto raccontato dalla signora, che ha anche contattato la segreteria del sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, nella zona ci sono alcuni poderi. «Uno ha una fossa imhoff e credo che i liquami vengano da lì. È un anno che ho segnalato la cosa ma nessuno sembra interessato a fare nulla. A poca distanza c’è anche un orto, e la puzza è insostenibile. Tra l’altro con il tubo lo sversamento è costante».