Le ragazze della Gea a tu per tu con un Piombino sull’orlo della retrocessione

GROSSETO – Per la Sanitaria Ortopedica Grosseto, che affronta sabato alle 18 al Palasport di via Austria la Pallacanestro Piombino nel 16° turno del campionato di serie C femminile, è arrivato il momento di tornare alla vittoria.

Nonostante le tre sconfitte di fila contro Don Bosco Figline, Quartiere 5 Firenze e Viareggio, il secondo posto, che garantirebbe un cammino più agevole nei playoff, è ancora alla portata delle ragazze di David Furi, che vantano gli scontri diretti favorevoli con le viareggine. L’unica condizione è che le biancorosse vincano i tre incontri che rimangono per chiudere la regular season. Sabato arriva il Piombino, fanalino di coda del girone con appena due punti, in una gara da prendere sì con le dovute cautele ma nella quale la Sanitaria Gea deve sfruttare un’innegabile superiorità tecnica per portare a casa due punti fondamentali per la classifica. A Viareggio Nalesso e compagne hanno fatto registrare, nonostante lo stop, una bella reazione, facendo rivedere grinta e cuore che da sempre contraddistinguono questo gruppo di atlete.



“Sulla carta – dice il coach David Furi – siamo più forti delle nostre avversarie, ma il Piombino è all’ultima spiaggia: se perde è matematicamente retrocesso e per questo scenderà in campo con il coltello tra i denti. Dovremo essere bravi a mettere tutto in discussione, a scendere in campo belle cariche, con tanta fame di successo”.

Il tecnico grossetano dovrà fare a meno di Bianca Bellocchio, mentre è in dubbio la presenza di Francesca Benedetti, che ha saltato i primi due allenamenti settimanali. Le convocate: Asia Severini, Giulia Camarri, Chiara Cazzuola, Elena Furi, Caterina Mancioppi, Sarah Tamberi, Francesca Benedetti, Marta Nalesso.

Il programma della 16esima giornata di serie C: San Miniato-Quartiere 5 Firenze, Pielle Livorno-Baloncesto Firenze, Viareggio-Galli San Giovanni Valdarno, Don Bosco Figline-SBL Altopascio, Sanitaria Gea-Pallacanestro Piombino.

La classifica: Pielle Livorno 30 punti; Gea Grosseto, Viareggio, Quartiere 5 Firenze 20; Galli San Giovanni Valdarno 16; Altopascio 14; San Miniato 12; Baloncesto 8; Figline 6; Piombino 2.