Lancio del martello, il grossetano Macchione in finale ai campionati italiani

LUCCA – In arrivo un weekend tricolore per gli specialisti dei lanci. Nella finale nazionale dei campionati italiani invernali, sarà impegnato il grossetano Matteo Macchione sulla pedana del martello. Sabato 23 febbraio, a Lucca, toccherà al ventenne portacolori dell’Atletica Grosseto Banca Tema nella gara della categoria promesse dedicata agli Under 23.

Il giovane maremmano allenato da Francesco Angius si presenta con la sesta misura degli iscritti, grazie al 52.18 messo a segno il 27 gennaio nello stesso impianto di Lucca, sfiorando il record personale di 52.30 realizzato un anno fa. Nella scorsa stagione il biancorosso ha chiuso all’ottavo posto nella rassegna invernale e poi al settimo in quella estiva. Stavolta entra quindi in gara per cercare di migliorare i piazzamenti ottenuti nel 2018. In ogni caso ha già raggiunto un traguardo significativo con la qualificazione alla finale nazionale, a cui possono partecipare solo i migliori otto in Italia. L’inizio della gara è fissato alle ore 13.30 di sabato.