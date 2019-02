La Pallavolo Follonica impegnata a Santa Croce sull’Arno: obiettivo ripartire

SANTA CROCE SULL’ARNO – La sconfitta interna contro Calci ha fatto scivolare la Pallavolo Follonica Hotel Parrini fuori dalla zona playoff, pur lasciando le azzurre in una posizione di classifica di assoluta tranquillità.

Ma adesso il sestetto follonichese è atteso a una prova di riscatto, visto che il calendario propone alle azzurre tre partite ampiamente alla portata della squadra. Si comincia sabato 23 febbraio alle 18 al Palasport di Santa Croce sull’Arno contro l’Under 21 Lupi Santa Croce, formazione che le azzurre di coach Rossano Rossi hanno battuto nettamente (3-0) nella gara d’andata al Palagolfo e che attualmente occupano il terzultimo posto della classifica del girone A della Serie C femminile regionale con 15 punti. Le pisane non vincono dal 19 gennaio (3-0 al Luca Consani Grosseto), anche se nelle ultime giornate hanno dovuto vedersela con le due prime della classe, riuscendo comunque a strappare un set alla capolista.

“Siamo assolutamente soddisfatti del campionato disputato fin qui dalla squadra, che rispecchia in pieno la tabella di marcia – dice il direttore sportivo della Pallavolo Follonica, Germano Pasquinelli – ma la stagione è ancora lunga e dobbiamo fare il maggior numero di punti possibile per cercare di inseguire il sogno playoff. Sarebbe un risultato straordinario, in particolare per una neopromossa in categoria come noi. Adesso ci aspettano tre partite alla nostra portata, che dobbiamo sfruttare al massimo”.

17esima giornata – Serie C girone A

Pallavolo Delfino Pescia-Pallavolo Cascina

Fanball Il Discobolo-Lupi Estintori San Miniato

Entomox Peimar Calci-Errepi Mtk Grosseto

Luca Consani Grosseto-Volley Sei Rose Rosignano

Under 21 Lupi Santa Croce-Pallavolo Follonica

Baia del Marinaio Volley Cecina-Volley Pantera Lucca

Under 21 Pediatrica Specialist-Flora Buggiano

Classifica

Baia del Marinaio Volley Cecina 45

Flora Buggiano 39

Pallavolo Cascina 34

Entomox Peimar Calci 30

Errepi Mtk Grosseto 28

Volley Pantera Lucca 27

Pallavolo Follonica 26

Volley Sei Rose Rosignano 23

Lupi Estintori San Miniato 22

U21 Pediatrica Specialist 17

Luca Consani Grosseto 17

U21 Lupi Santa Croce 15

Pallavolo Delfino Pescia 11

Fanball Il Discobolo 2