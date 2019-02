La Gea a Calenzano contro una Sibe in gran forma, unico assente Tattarini

CALENZANO – La Gea Basketball Grosseto cerca di proseguire la fuga nel girone A di serie D facendo visita sabato sera alle 20,30 alla Sibe Calenzano, quintetto che occupa la undicesima posizione a 16 punti di distanza dalla capolista, che nello scorso fine settimana ha portato a quattro le lunghezze di vantaggio sulla seconda, il Campi Bisenzio, e a otto sulle terze (Certaldo e Asciano). I ragazzi di Pablo Crudeli non avranno però vita facile al Pala Mascagni con un avversario in salute: il team allenato da Andrea Daviddi ha vinto le ultime tre partite e domenica scorsa ha espugnato il campo della Sestese.



Il team grossetano, che partita dopo partita dimostra maturità e classe meritandosi il primo posto in classifica che occupa dall’inizio del campionato, avrà però nuovamente a disposizione il pivot Jacopo Roberti, che ha recuperato dall’infortunio alla schiena ed è pronto a far sentire il suo peso sotto i tabelloni. E con Roberti in campo il quintetto iniziale da mandare in campo è veramente da categoria superiore e il pronostico anche per il match di Calenzano è tutto dalla parte della Gea, che, grazie al lavoro che viene svolto settimanalmente, ha un’identità di gioco ben precisa e la mentalità giusta in ogni gara, come si è visto anche contro il Castelfiorentino.

Unico assente in casa biancorossa sarà dunque Samuele Tattarini, in attesa di operazione dopo la rottura del crociato del ginocchio. Arbitreranno Kevin Maggi di Prato e Michael Beneforti di Monsummano Terme. I convocati Gea: Canuzzi, Zambianchi, Perin, Romboli, Morgia, Furi, Ricciarelli, Santolamazza, Roberti e tre Under 18.

Il programma del 21° turno: Castelfiorentino-Galli San Giovanni Valdarno, Poggibonsi-Valdambra, Certaldo-Campi Bisenzio, Calenzano-Gea Grosseto, Vaiano-Sestese, Jokers Firenze-Banca Cras Asciano, Biancoverde Firenze-Affrico, Laurenziana-Firenze Due.

La classifica: Gea Grosseto 34 punti; Campi Bisenzio 30; Virtus Certaldo e Asciano 26; Basket Sestese e Biancoverde Firenze 24; Valdambra, Valbisenzio Vaiano, Laurenziana 22; Galli 20; Calenzano e Poggibonsi 18; Jokers e Affrico 14; Castelfiorentino 4; Firenze Due 2.

Marcatori: Perin (Grosseto) 348, Barbieri (Certaldo) 347, Cantini (Certaldo) 319, Fedeli (Galli) 316, Roberti 289.