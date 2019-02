Juniores in casa, Allievi in trasferta. Il programma delle squadre giovanili del Gavorrano

BAGNO DI GAVORRANO – C’è l’Aglianese sulla strada dell’Us Gavorrano nella ventunesima giornata del campionato Juniores nazionali, in programma sabato alle 15,30 al “Nicoletti” di Follonica. I rossoblù di Gianni Martini, al debutto interno, sono in serie positiva da tre turni e giocheranno alla morte per allungare la striscia contro i pistoiesi che hanno 9 punti in più (27 contro 18) ma sono reduci da uno stop casalingo contro il San Donato Tavarnelle. Tra gli ospiti da tenere d’occhio il bomber Garunja, autore di dieci reti.



Gli Allievi regionali di Walter Trentini, dopo i convincenti pareggi contro le big Venturina e Ponsacco, sono di scena domenica mattina alle 10,30 a Monteriggioni. I Giovanissimi regionali, reduci dallo 0-0 di mercoledì con Poggibonsi, sono attesi domenica alle 10,30 da un altro turno interno, al Nicoletti, contro l’Oltrera. I Giovanissimi provinciali affrontano invece sabato alle 15,30 al “Bandaccheri” l’Albinia. Nel campionato Esordienti i 2006 del Gavorrano (nella foto) sfidano l’Us Grosseto domenica alle 11 in via Austria, mentre i 2007 ricevono sabato alle 15,30 il Massa Valpiana.



Gli impegni dei Pulcini. Sabato a Sasso Pisano La Boracifera-Gavorrano A 2008, a Follonica (sintetico Bandaccheri alle 17) Gavorrano C 2009-Nuova Grosseto; domenica Giovanile Amiata-Gavorrano B 2008, Giovanile Amiata-Gavorrano B 2009, Invicta Grosseto-Gavorrano D 2009.