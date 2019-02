Il divano disegnato dal grossetano Corina è stato scelto da MasterChef

GROSSETO – È stato scelto da MasterChef Italia 2019 il divano Evergreen, progettato per il prestigioso marchio Gobbo Salotti, da Alessandro Corina interior designer grossetano.

“Una bella sorpresa davvero inaspettata – afferma Alessandro Corina – quando mi ha telefonato Enrico Gobbo, per dirmi che la produzione di MasterChef Italia aveva scelto il nostro divano, sono rimasto senza parole. È una grande soddisfazione personale, un risultato importante per la Gobbo Salotti e uno stimolo per il mio lavoro”.

Il divano Evergreen, scelto da MasterChef Italia, è quello nella versione rosa e verde, ben visibile nello spot pubblicitario di lancio di MasterChef All Stars. A sedersi sul divano, nello spot, è il celebre e amatissimo chef Joe Bastianich, mentre suona la sua chitarra e riceve la telefonata dei colleghi Antonio Cannavacciulo e Bruno Barbieri, che lo invitano a MasterChef All Stars.

Il divano Evergreen è inoltre visibile nella sigla della striscia quotidiana MasterChef Magazine e durante le interviste dei concorrenti di MasterChef Italia.

Gobbo Salotti è un marchio riconosciuto per la solida tradizione nella lavorazione del mobile, un’azienda con sede a Padova, che realizza arredamenti da oltre 40 anni, ricercando raffinate soluzioni che uniscono qualità e innovazione, con giochi di colore e stili.

La collezione Evergreen strizza l’occhio al passato ma esprime al tempo stesso tutta la sua modernità grazie a dettagli sofisticati, come i piedini a staffa color titanio e l’impiego di tessuti prodotti con tecnologie innovative. “La collezione prende vita dall’idea di creare un divano che non passa mai di moda – dichiara Alessandro Corina – contemporaneo, ma con uno stile anni settanta, garantito dai particolari, come il bottone, le cuciture vive e l’imbottitura tender barrè, tipica di quegli anni. Il vantaggio è che si può realizzare in un’infinità di composizioni cambiando colori e tessuti, per questo si abbina a qualsiasi ambiente. Tinta unita o multicolor, è adatto a chi vuol dare un tocco di personalità alla propria casa. La collezione Evergreen è composta anche da una poltrona e da un puff”. rifiniscono i braccioli e la cuscinatura.

“Con l’azienda Gobbo Salotti è nata una solida collaborazione e una bella amicizia – prosegue Alessandro Corina – ringrazio Enrico e la sua famiglia per avermi dato fiducia fin dall’inizio, per aver creduto nel mio lavoro dandomi la possibilità di disegnare un’intera collezione, una cosa rara e importante alla mia età. Di solito un designer arriva a farlo in età avanzata e invece a me è successo adesso, un messaggio positivo per tanti giovani che come me hanno un sogno da realizzare. La collaborazione con Gobbo Salotti prosegue: stiamo lavorando ad altre importanti novità che per il momento non posso rivelare. Intanto ci godiamo questa bella soddisfazione di vedere il nostro divano a MasterChef!”