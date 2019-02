Il Carnevale di Pitigliano, le uscite dei carri e tutti gli appuntamenti

PITIGLIANO – Prende il via domenica 24 febbraio, alle 14 e 30, il Carnevale di Pitigliano con la prima uscita dei carri allegorici da piazza Nenni, la parata dei gruppi di ballo e il corteo mascherato.

“Attendiamo una bella partecipazione in questa edizione 2019 del Carnevale di Pitigliano, ricca di novità – afferma Alessio Celata, assessore comunale alla valorizzazione del centro storico e ai rapporti con le associazioni – Pitigliano è un paese molto amato dai visitatori in tutte le stagioni dell’anno, con il Carnevale mostriamo il lato più giocoso e ironico di noi pitiglianesi. Non sveliamo niente sui carri perché sarà una sorpresa”.

Saranno tantissimi gli appuntamenti della settimana prossima: venerdì 1 marzo, alle 20, si terrà la cena spettacolo in piazza della Repubblica, all’interno della tendostruttura riscaldata, sabato 2 marzo, alle 16 e 30, il Festival di San Rocco al Teatro Salvini e la sera alle 22 e 30 il tradizionale grande veglio in maschera nella tendostruttura in piazza della Repubblica. Prevista durante la serata anche la premiazione delle migliori maschere del veglione. Domenica 3 marzo, alle 14 e 30, seconda uscita dei carri allegorici con partenza da piazza Nenni, parata dei gruppi di ballo e corteo mascherato. In piazza della Repubblica festa in maschera con merenda. Martedì 5 marzo, alle 14 e 30 ultima uscita dei carri allegorici con partenza da piazza Nenni e sfilata nelle vie della zona nuova del paese. Festa finale per tutti in piazza Nenni.

“L’uscita dei carri del 5 marzo –sottolinea l’assessore Alessio Celata – introduce una importante novità: per la prima volta la sfilata coinvolgerà anche la parte nuova del paese. Un plauso va all’associazione Carnevale di Pitigliano che ha seguito tutta l’organizzazione dell’evento”.

L’ingresso al Carnevale di Pitigliano è libero. Il Comune ricorda che ha emesso l’ordinanza in merito al divieto di vendita ed utilizzo di bombolette schiumogeno spray in tutto il territorio comunale per il periodo tra il 17 febbraio e 5 marzo 2019. Le stelle filanti spray sono ammesse.