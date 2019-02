Giovanili della Gea: gli Under 18 ospitano l’Argentario, torneo regionale per le Under 14

GROSSETO – Incontro di cartello domenica alle 18, al Palasport di via Austria, per il campionato Under 18 Silver: la Maregiglio Gea riceve la visita dell’Argentario Basket. Un confronto, valido per il penultimo turno di regular season, tra due big del torneo regionale: la squadra di Pablo Crudeli ha due punti in meno dei santostefanesi (e della Pallacanestro Grosseto) secondi in classifica e punta al successo per mantenere in vita la fiammella della speranza per la conquista di uno dei due punti che garantiscono l’accesso ai playoff.

La classifica del girone F: Meloria Livorno 28; Argentario e Pallacanestro Grosseto 24; Gea Grosseto 22; Pielle Livorno 20; Rosignano e Piombino 10; Follonica 8; Elba Rekord 4; Fides Livorno 0.

Domenica mattina alle 11 le Under 14 Sofia Tanganelli, Linda Vinci, Rachele Di Stano e Alice Panella saranno invece impegnate a San Vincenzo nel torneo 3 vs 3 regionale. L’obiettivo è di qualificarsi per la fase finale del 24 marzo, alla quale sono già approdate le Under 13.