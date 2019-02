Doppio Prato per l’Atlante Grosseto, il team femminile stasera alla Bombonera

GROSSETO – Sarà il Prato il rivale dell’Atlante Grosseto, sia per la formazione femminile che per quella maschile.

Stasera venerdì alle 22 le ragazze allenate da mister Alex accoglieranno alla Bombonera le azzurre, terza forza del girone con buoni numeri e con il bel successo dell’andata come precedente. gara tutta da giocare però perché le biancorosse hanno alle spalle una buona vittoria esterna e si stanno rivelando sempre più concrete, anche senza l’aiuto di bomber Di Maggio, non sempre presente. Arbitrerà Mazza di Siena.

Domani sabato alle ore 16, quinta gara di ritorno del girone B del campionato di A2 per la formazione maschile dell’Atlante sul parquet di Prato. Dopo la sfortunata ed ennesima sconfitta di misura contro il Real Cefalù, sorpresa di questo campionato, e la consueta rifinitura, mister Tommaso Chiappini con il preparatore Nicola Stagnaro ha convocato per sabato prossimo per l’altro derby toscano con i pratesi che lottano per togliersi dai playout, i seguenti giocatori: Tiago Casagrande, Ottaviani, Senesi D. e G., bomber Galindo, Lucchesi, Cassioli, Falaschi, Nanni, Victor Mura e Alex Gonzalez, assente per squalifica Radaelli Douglas.

Arbitreranno Rossini di Firenze e Suellotto di Bassano del Grappa, cronometrista Zavanelli di Parma.

Impegni casalinghi per le squadre giovanili domenica: gli Under 19 di Alex, che hanno raggiunto la vetta del girone toscano in solitario e dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Città di Massa per 9 a 4, riceveranno alle ore 11 al Palabonbonera il Siena Nord, mentre gli Under 17 di Marc Galindo alle ore 12,30 al campo dell’Invicta del Sacro Cuore per i play off contro il Calcetto Poggibonsese.