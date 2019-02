GROSSETO – Terza domenica di carnevale a Follonica che domenica pomeriggio vedrà i carri e le mascherate degli otto rioni tornare sul circuito nel lungomare Carducci. Sarà una sfilata importante perché sul palco in piazza a Mare sarà presente la giuria tecnica che valuterà carri e mascherate a terra, con il verdetto che verrà poi svelato al termine della quarta ed ultima sfilata domenica 3 marzo. E come di consueto saranno numerose anche in questi giorni le iniziative collaterali in programma.

Ricordiamo anche che è ancora votare il contest de IlGiunco.net “il carro che mi piace di più”: #CarnevaleFollonica19: parte il contest “Il carro che mi piace di più”. VOTATE

di 30 Galleria fotografica Seconda sfilata 2019









di 28 Galleria fotografica Prima sfilata 2019









Mentre si avvia alla conclusione la manifestazione “Vetrine vestite a carnevale”, organizzata dal centro commerciale naturale La Dolce Vita, dalla Pro Loco e dalla fondazione Noi del Golfo con ben ventisette esercizi commerciali partecipanti sparsi per tutta la città e giuria a lavoro fino a domenica per decidere la vincitrice, saranno ben tre le iniziative in programma sabato pomeriggio: alle ore 15 in via Amorotti il Vespa Club Follonica organizza la gimkana delle Vespe d’epoca, con alcune delle più belle due ruote che si mostreranno al pubblico nel centro cittadino; alle 15,30 al villaggio Il Veliero l’Asd Burraco Follonica organizza il 10° torneo di Burraco di carnevale, per informazioni e prenotazioni 339.6426412 e 393.9419997; infine dalle 16 presso il Bricolarge in via Aurelia Vecchia Sud torna il tradizionale appuntamento con il carnevale dei bambini ed il concorso della più bella mascherina con premi, attestati, animazione e buffet per tutti i partecipanti.

Prosegue inoltre la programmazione della filodiffusione in via Roma curata dallo staff di Rdf: nel pomeriggio di sabato ospite il “Leopoldo Gospel Choir” diretto dal maestro Rossano Gasperini.

Domenica dalle ore 14,30 il via alla terza sfilata dei carri allegorici e delle mascherate a terra con la partecipazione della Syb Marching Band e del gruppo libero Carnevalando. Confermata anche in questa domenica in piazza XXV Aprile l’area da destinare alle persone disabili non deambulanti o a ridotta capacità motoria che avranno diritto all’ingresso gratuito alla manifestazione. Sul palco in piazza a Mare sarà presente la giuria che voterà carri e mascherate, il verdetto con la proclamazione dei vincitori dell’edizione del carnevale 2019 sarà ufficializzato al termine della quarta sfilata di domenica 3 marzo.

Si ricorda infine che le biglietterie ed i varchi di accesso ed uscita al circuito di carnevale sono ubicati in via Bicocchi lato cancello ex Ilva, in via Bicocchi lato Petraia, in piazza a Mare lato Piccolo Mondo e in via Parri.