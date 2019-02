Campionati studenteschi di sci, brillano le scuole e gli atleti grossetani

ABETONE – Successo delle scuole e degli atleti maremmani alle fasi regionali di sci alpino che si sono svolte a Cutigliano-Doganaccia, con il giorno 19 febbraio riservato alle scuole medie e all’Abetone il giorno 20 febbraio per le superiori.

Dopo tanti anni di assenza, in questa edizione 2019 dei Campionati Studenteschi finalmente erano in gara le rappresentative della provincia grossetana. Dopo la fase provinciale che si è svolta sul Monte Amiata il 14 febbraio (alla presenza del Presidente regionale Fisi Francesco Contorni) infatti, si erano qualificate/i per la finale regionale delle categorie Uniche (2005/2006/2007/2008) maschili e femminili le squadre degli istituti comprensivi “Vannini” di Castel del Piano/Arcidosso (seguite dalla prof.ssa Maria Grazia Licata) e “Pratesi” di Santa Fiora/Roccalbegna/Semproniano (con il prof. Fulvio Rosi, dinamico presidente dello Sci Club Castel del Piano), e le squadre Allievi/Allieve (2002/2003/2004) dell’istituto superiore “Polo Amiata Ovest” di Arcidosso/Castel del Piano/Santa Fiora (seguite dalla prof.ssa Monica Rosi).

Risultati più che positivi, con soddisfazione delle scuole amiatine.

Preme evidenziare le migliori prestazioni, tutte nello slaloom gigante:Squadra cat. unica fem. IC “Vannini” (Rosi, Lazzeroni, Savelli) 2aNiccolò Franci cat. Allievi “Polo Amiata Ovest” 3°Squadra cat. unica mas. IC “Vannini” (Franci, Quattrini, Bersani) 3aEmma Rosi cat. unica fem. IC “Vannini” 4aEmma Lazzeroni cat. unica fem. IC “Vannini” 5aSquadra Allievi “Polo Amiata Ovest” (Franci, Ciacci, Biserni) 5aSquadra Allieve “Polo Amiata Ovest” (Pioli, Chilleri, Verrusio) 6aIn gara anche l’Istituto comprensivo “Pratesi” Santa Fiora con la squadra femminile (Santini, Macovei, Biscontri), ottava, e maschile (Dondolini, Guerri, Corridori), maschile.