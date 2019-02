Azzurrini, Davide Ferrante uomo match nella finale del trofeo Caput Mundi

OSTIA LIDO – Finisce nel migliore dei modi possibili la settimana in maglia azzurra del giocatore del Gavorrano Davide Ferrante, che ha realizzato il gol vittoria dell’Italia Under 18 LND al 13° trofeo Caput Mundi, appena concluso sul campo “Anco Marzio” di Ostia Lido.

Gli azzurrini di Tiziano De Patre hanno superato in finale il C.R. Lazio per 2-1 in una gara che si è decisa nella ripresa. La rappresentativa laziale è passato in vantaggio per prima con Iannoni al 13′ ma è stata raggiunta da una conclusione sottoporta di Wachtler. Al 36′ la rete che ha deciso il torneo: il capitano degli azzurri Ferrante ha raccolto molto bene di testa in tuffo una palla dalla sinistra sul tiro di Buongarzoni.

“E’ stata una bella partita, dominata per tutti gli ottanta minuti. Avessimo perso per quel gol sarebbe stata davvero una beffa – ha commentato De Patre al termine del match – Siamo contenti di aver rivinto questo torneo, era da un pò che non succedeva. Devo fare i complimenti ai miei ragazzi che hanno voluto fortemente questa vittoria e se la meritano”. Per il diciottenne difensore del Gavorrano, nato il 24 febbraio 2001, si conclude così al meglio una sette giorni ricca di emozioni, dalla fascia di capitano, all’udienza nella sala Nervi da Papa Francesco, fino ad arrivare al gol della vittoria (la quarta dell’Italia in altrettanti incontri contro Grecia, Galles, Moldova e C.R. Lazio) che gli ha permesso di alzare al cielo il prestigioso trofeo. Da domani mattina Davide Ferrante torna a disposizione di mister Cacitti per la trasferta di domenica pomeriggio contro il Real Forte Querceta.

UNDER 18 LND-CR LAZIO 2-1

Under 18 Lnd: Burigana; Shiba, Chiti, Ferrante, Santagata (23′ st Wachtler); Blando, Petricci, Macaione (5′ st Cicconetti); Pasinato (17′ st Alfano), Martinelli (27′ st Palmiero), Buongarzoni (40′ st Salomone). A disposizione: Chiesa, Keber, Fermani, Marongiu. All. De Patre.

CR Lazio: Pinna; Palmarucci, Santoni, Celesti, Marini (18′ st Berardelli); Orsili, Iannoni, Miola; Spoletini (9′ st Montesi), Finucci (30′ st Ndoj), Ruggiero. A disposizione: Haimana, Bellumori, Fabrizi, Francisci, Gejka, Nappi. All. Ippoliti.

Arbitro: Lupinski di Albano; assistenti Morunga e Brizzi di Aprilia.

Reti: 13’st Iannoni, 28’st Wachtler, 36’st Ferrante.

Note: Spettatori 300 circa. Angoli 4-2 per Under 18 Lnd. Recupero 0’pt, 5’st. Ammoniti: Martinelli (U), Finucci (L)