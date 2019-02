Apertura degli uffici comunali, si cambia: «Modifiche per agevolare i cittadini». Ecco i nuovi orari

GAVORRANO – «Firmato il decreto di modifica degli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali» a farlo sapere il sindaco, Andrea Biondi.

«In qualità di Sindaco – dice Biondi – ho raccolto in questi mesi di insediamento molte proteste da parte dei cittadini per la discordanza degli orari applicati dai diversi uffici, che a volte hanno costretto a più viaggi i cittadini per svolgere pratiche diverse, creando disagio, visto anche la ‘scomodità’ del raggiungere il Palazzo Comunale e la mancanza di uffici distaccati nel territorio».

«Sicuramente il personale a disposizione dell’ente – spiega il sindaco – non per nostra decisione, ma per il blocco delle assunzioni nella pubblica amministrazione deciso e condotto dai vari Governi nazionali che si sono succeduti in questi anni, non permette di tornare agli orari di apertura previsti fino a pochi anni fa, quando l’ente era aperto al pubblico tutte le mattine da Lunedì al Venerdì (dalle 10 alle 12), oltre l’apertura pomeridiana il martedì ed il giovedì (dalle 15 alle 17)».

«Modificando tali orari – aggiunge Biondi – ho cercato di non disconoscere la mancanza di personale presente nei vari uffici, purtroppo una mancanza strutturale, ma ho deciso di uniformare gli orari di apertura al pubblico, cercando di migliorare il servizio offerto».

Dal 1 Marzo prossimo tutti gli uffici comunali rispetteranno gli stessi orari – conclude il sindaco – ovvero apertura il Lunedì, il Mercoledì e il Venerdì mattina dalle 9 alle 12 e apertura pomeridiana nei soli giorni di Martedì e Giovedì dalle 15 alle 17. Tranne la Polizia Municipale, impegnata nelle sempre maggiori necessità di controllo del territorio, sarà invece aperta al pubblico nelle stesse mattine del lunedì, mercoledì e venerdì, ma a partire dalle 10 anziché dalle 9, oltre le aperture pomeridiane del Martedì e del Giovedì».