Amministrative2019, il “Pensatoio” pronto a correre. In lizza tre nomi. Ecco chi sono

SCARLINO – Il quadro elettorale scarlinese non manca di sorprese e dopo l’ufficializzazione di due candidati a sindaco; Francesca Travison con una lista civica di centrodestra (appoggiata da Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia) e l’ingegnere Sergio Gaggioli per il centrosinistra (in questa fase appoggiata dal Pd) in campo ci sarà anche una terza lista del tutto civica.

Da settimane si mormorava di un ritorno sulle scene politiche dell’ex-sindaco Maurizio Bizzarri che da tempo presiede un gruppo di persone, che si riuniscono periodicamente per parlare del futuro di Scarlino, dal nome il “Pensatoio”.

Due giorni fa, all’ultima riunione riservata al direttivo ristretto, è stato deciso, infatti, di lanciare un proprio candidato alle prossime elezioni amministrative. Ancora non si hanno certezze sul suo nome ma si parla di tre possibili candidati all’interno del gruppo; il primo è Roberto Maestrini, un giovane scarlinese doc, molto popolare nel borgo medievale o lo stesso Maurizio Bizzarri, già sindaco dal 2004 al 2014. Inoltre si vocifera della disponibilità di una terza persona, un imprenditore locale.

La decisione finale spetterà all’assemblea del “Pensatoio” che si riunirà martedì prossimo, 26 febbraio per decidere quale tra questi tre uomini possa al meglio rappresentare il Comune di Scarlino durante la prossima campagna elettorale.