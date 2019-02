Aeroporto: sottoscritto accordo tra Camera di commercio e Seam. Così riparte il turismo

GROSSETO – Il presidente della Camera di commercio Riccardo Breda ha sottoscritto ieri un protocollo con Tommaso Francalanci presidente Seam per lo sviluppo congiunto di un progetto per lo sviluppo turistico attraverso l’aeroporto. L’obiettivo sarà accrescere arrivi e presenze nel territorio maremmano.

Ciascuna delle parti si impegnerà in modo coordinato per raggiungere quanto previsto dal progetto di valorizzazione turistica. La Camera di commercio, in particolar modo, oltre a supportare il coordinamento delle azioni, si incaricherà di sensibilizzare i titolari di attività produttive di concerto con le associazioni di categoria e promuovere il progetto tra le imprese locali.