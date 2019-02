45 anni di storia e di impresa: festa per la Colledan Trasporti

GROSSETO – 45 anni di attività. Un anniversario importante per la Colledan Trasporti srl, che si lega a un’altra importante ricorrenza: l’80° compleanno del fondatore Luigi Colledan. Per questo Cna Grosseto si unisce negli auguri alla famiglia di Luigi e ai dipendenti della ditta, che ha sede a Ribolla (Roccastrada), che hanno festeggiato questa doppia ricorrenza.

“E’ un piacere per noi annoverare tra i nostri associati una realtà del territorio longeva e di successo come l’azienda Colledan”, spiega Anna Rita Bramerini, direttore di Cna Grosseto. “La ditta fondata da Luigi è un esempio di come si possa fare impresa con qualità e serietà, sapendo anche adattarsi per restare sul mercato nonostante le difficoltà che la nostra provincia e il settore dei trasporti hanno conosciuto negli ultimi tempi. Per questo portiamo alla famiglia Colledan gli auguri anche dell’associazione”.

La Colledan Trasporti è nata nel 1974, fondata proprio da Luigi Colledan, che ancora adesso continua a gestire con impegno e dedizione insieme ai figli Fabrizio e Gianni.

Attiva soprattutto nel trasporto per conto terzi di materiali inerti e prodotti per l’edilizia, la Colledan Trasporti collabora con i più grandi gruppi del Grossetano e dalla Toscana, offrendo i propri servizi dal centro sud fino al nord Italia. Oggi la Colledan Trasporti è un’azienda apprezzata su tutto il territorio e dà lavoro, oltre ai titolari, ache a 12 dipendenti.

“Sono stati 45 anni di obiettivi mirati, scelte talvolta audaci, sostenute dai miei figli che, con le loro idee, hanno modernizzato l’attività e la struttura con i suoi oltre mille metri quadri coperti, espandendosi nella logistica e riuscendo ad essere competitivi nel settore; 45 anni, dunque, di impegno costante, di sacrifici ma anche di tante soddisfazioni”, dice Luigi Colledan. “Voglio considerare questo anniversario solo una tappa del percorso che ho intrapreso e poi continuato con i miei figli, ma sono convinto che ce ne sia molte altre da raggiungere, con lo stesso entusiasmo e la stessa tenacia che mi hanno motivato fin dagli inizi e che hanno permesso alla nostra azienda di arrivare fin qui. Guardiamo al futuro con fiducia, certi che questa ricorrenza possa diventare un nuovo punto di inizio. Grazie di cuore a tutti voi, che in questi anni ci avete sostenuto”.