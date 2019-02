1500 euro per ogni nuovo nato, arriva il bonus bebé del Comune: ecco come richiederlo

SANTA FIORA – «Un’opportunità per le giovani famiglie da parte del Comune di Santa Fiora e del Cosvig, Consorzio per lo sviluppo delle aree geotermiche: rimane aperto, salvo esaurimento dei fondi disponibili, il bando a sportello per la concessione del bonus bebè per bambini nati o adottati dall’1 gennaio 2018 al 30 giugno 2019. Il contributo verrà liquidato in un’unica rata di 1500 euro per ciascun nascituro avente diritto» a farlo sapere il Comune in una nota.

«Per presentare domanda – spiega la nota – almeno uno dei due genitori compresi nel medesimo nucleo familiare devono soddisfare le seguenti condizioni: essere residente e domiciliato nel comune di Santa Fiora al momento della pubblicazione del bando; essere cittadino italiano o comunitario o in possesso di permesso di soggiorno; nel caso di cittadino extracomunitario essere residente da almeno 10 anni, computati anche in maniera non continuativa, nel territorio nazionale, ovvero da almeno 5 anni nel territorio della Regione Toscana; essere in possesso di una certificazione ISE/ISEE (relativa all’anno di nascita/adozione del bambino) del nucleo familiare con valore ISEE non superiore a 25mila euro».

«Le domande, compilate sui moduli di Cosvig conclude la nota – devono essere presentate da uno dei genitori o da chi esercita la patria potestà. Scadenza del bando: ore 12 del 15 luglio 2019. Tutta la documentazione è pubblicata al seguente link: http://www.distrettoenergierinnovabili.it/der/s/cosvig/bandicosvig/incentivazione/2018_02_16%20Avviso%20Pubblico%20Contributo%20Baby%20Santa%20Fiora%20web2»

Ulteriori informazioni: santafiora@cosvig.it; oppure a Cosvig, secondo piano del Palazzo comunale di Santa Fiora, piazza Garibaldi 25.