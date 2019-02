Verso il Cipressino d’oro, ultime settimane di iscrizioni

FOLLONICA – Cresce il premio di poesia “Cipressino d’oro” organizzato dal Kiwanis Club di Follonica e arrivato alla settima edizione. Il concorso è partito a fine anno e già tanti autori hanno inviato i loro versi all’organizzazione della rassegna, ma c’è ancora tempo: l’ultimo giorno utile per partecipare è infatti domenica 31 marzo.

Il tema scelto dal club follonichese per il 2019 tocca un argomento quantomai attuale: l’integrazione. Anche questa volta si chiede ai poeti di declinare la traccia sul mondo dell’infanzia, in particolare all’insegnamento che deve essere dato alle nuove generazioni e al passaggio di modelli etici che devono far sentire chiunque membro di una comunità. La difficoltà del tema non ha certo scoraggiato gli autori. «Stanno arrivando elaborati da tutta Italia – spiega Loriano Lotti, organizzatore della rassegna –, alcuni anche dall’estero. L’argomento non è dei più semplici e all’inizio avevamo qualche timore sulla riuscita di questa settima edizione. Invece, come sempre, i poeti ci hanno stupito, inviandoci componimenti di altissimo livello, carichi di pathos.

Il “Cipressiono d’oro” sta crescendo sempre di più, regalandoci grandi soddisfazioni». La giuria che si occuperà di valutare le poesie è composta dallo scrittore e poeta Patrice Avella, dalla giornalista e operatrice culturale romana Daniela Cecchini – anche madrina dell’evento – e dallo scrittore, poeta ed editore Gordiano Lupi. Il premio vede il supporto dell’artista Gian Paolo Bonesini che ogni anno dona al club alcune sue opere che poi vengono consegnate ai vincitori. Partecipare è gratuito e semplice: il testo inviato dovrà essere inedito e non premiato in altri concorsi letterari. Oltre al componimento poetico, i partecipanti dovranno inviare alla segreteria del “Cipressino d’oro” la scheda d’adesione, compilata con i dati richiesti, e sottoscritta. Gli elaborati dovranno arrivare entro domenica 31 marzo 2019, salvo proroghe decise dagli organizzatori. La premiazione è fissata a metà maggio.

L’iscrizione potrà avvenire tramite email (follonica@kiwanis.it) o a mezzo posta (Premio Cipressino d’oro – Kiwanis Club Follonica, via Lamarmora 62, Loriano Lotti, 58022 Follonica, Grosseto). I compositori, se daranno il loro consenso, potranno vedere la propria opera pubblicata in un’antologia edita dalla casa editrice Il Foglio Letterario di Piombino. Per tutte le informazioni è possibile scrivere all’indirizzo mail follonica@kiwanis.it o chiamare il numero 347 6754324.