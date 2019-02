Contributo per la retta dell’asilo: c’è il bando. Ecco come partecipare

ORBETELLO – «E’ stato pubblicato oggi il bando per l’ottenimento del buono scuola per l’anno scolastico 2018/2019 per gli alunni che frequentano il progetto 1/6, fascia 3/6 e per alunni che frequentano le scuole dell’infanzia paritarie private convenzionate con il Comune di Orbetello, a parziale o totale copertura delle spese sostenute per la frequenza» a farlo sapere è il Comune lagunare in una nota.

«La scadenza per la presentazione delle domande è il 29 marzo – sottolinea la nota – il bando e la relativa modulistica possono essere reperiti presso l’ufficio relazioni con il pubblico (Urp) del Comune di Orbetello o sul sito internet del Comune».