Senza reti contro la Poggibonsese, pari dei Giovanissimi del Gavorrano nel turno frasettimanale

FOLLONICA – Finisce 0-0 il duello tra i Giovanissimi regionali 2004 del Gavorrano e della Poggibonsese, disputato mercoledì pomeriggio al “Nicoletti” di Follonica. Un pareggio giusto, con i ragazzi di Patrizio Marconi che sono partiti bene, creando delle belle azioni nel primo quarto d’ora. I rossoblù si sono poi difesi bene, con ordine, nella ripresa, quando l’agguerrita formazione senese ha cercato il risultato pieno. Va anche detto che i due portieri non sono mai stati chiamati in causa. “Un punticino che muove la classifica – dice il mister gavorranese Marconi – che ci dà morale per l’importante partita di domenica contro l’Oltrera”.

GAVORRANO: Ioele, Chelli, Temperini, Guarino (21′ st Pagnini), Cappellini (25′ st Cecchetti), Giansoldati, Mancinelli (19′ st Quinzi), Arena, Vecchioni (30′ st Guidi), Antonini, Madonna. A disposizione: Boe, Olivato, Felici. All. Patrizio Marconi.

POGGIBONSESE: Cicali, Minucci, Dionisi, Ballerini, Finetti, Corti, Fall, D’Alessandro, Muzzi (10′ st Iasparone), Ghini (30′ st Malquori), Guidarelli (19′ st Di Stefano) A disposizione: Machuca, Lecchi, Battaglio, Baccani. All. Seggi.

ARBITRO: Domenici.