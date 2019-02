GROSSETO – Visita nella redazione de IlGiunco.net per il sindaco di Isola del Giglio Sergio Ortelli, che in diretta Facebook ha annunciato ufficialmente la sua ricandidatura. Per lui sarebbe il terzo mandato. Nei piccoli Comuni sotto i tremila abitanti infatti c’è la possibilità di derogare e poter ricoprire la carica di sindaco per tre mandati amministrativi. Ortelli ha parlato anche dei dieci anni passati alla guida dell’amministrazione del Giglio, delle cose fatte e delle cose da fare, dei progetti futuri e delle frazioni, da Campese e Giannutri.