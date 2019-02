La bolletta arriva già scaduta? Il Fiora blocca la mora per 15 giorni

GROSSETO – Interessi di mora bloccati fino al 15 marzo per chi riceve bollette vicine alla scadenza. È il provvedimento adottato da Acquedotto del Fiora, considerando che in questa prima fase di applicazione della normativa sulla fatturazione elettronica potrebbero verificarsi dei ritardi nel recapito delle bollette, per cause non dipendenti dal gestore del servizio idrico integrato.

Acquedotto del Fiora pertanto rassicura i propri clienti che nel caso di ricezione di bollette già scadute o vicine alla scadenza, non saranno applicati interessi di mora ai pagamenti ricevuti in ritardo fino al 15 marzo 2019.