“Il Trescone colpisce ancora”: l’incasso dello spettacolo donato alle associazioni del terrirorio

FOLLONICA – «Dopo oltre un mese di montaggio è stato proiettato il video dello spettacolo “Il Trescone colpisce ancora”, la serata è stata l’occasione per rendere pubblica la suddivisione della donazione dell’incasso, devoluto in beneficenza» a farlo sapere il professor Antonino Vella, regista dello spettacolo e animatore del gruppo.

Lo spettacolo ha avuto una storia travagliata, in quanto la messa in scena è stata ritardata a causa del grave fatto di cronaca avvenuto a Follonica e che, purtroppo, ha coinvolto anche alcuni tra quelli che facevano parte del gruppo.

Alle associazioni “Vale un sorriso”, “Abilmente” e al “Coordinamento Interparrocchiale” sono stati devoluti € 480 ciascuna, grazie all’incasso dovuto ai biglietti di ingresso e alle pubblicità di attività economiche e professionisti follonichesi, tutti riconducibili al mondo del Trescone in quanto ex allievi del Liceo Scientifico di Follonica. «L’incasso non è stato molto alto – spiega Vella – è stato importante, però, aver permesso alle tre associazioni a cui abbiamo fatto la donazione di essere conosciute a livello di comunità e a molti cittadini di avvicinarsi per contribuire personalmente e/o economicamente alla vita dei tre gruppi».

Alla presentazione del video, girato e assemblato da Domenico Fortunato, hanno partecipato molti degli attori e Sergio Pieri, presidente del “Coordinamento Interparrocchiale”, che ha ringraziato tutti i convenuti sia per il sostegno economico, che per la possibilità avuta di far conoscere alla comunità follonichese l’attività svolta.