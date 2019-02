«Il mio cane è scomparso» offre 3 mila euro di ricompensa a chi le darà informazioni

AMIATA – 3 mila euro di ricompensa a chi saprà darle informazioni certe su quanto accaduto al suo cane Dexter. Ad offrirle una donna del monte Amiata, che da tempo cerca il proprio cane, un lupo cecoslovacco. Il cane, racconta «è fuggito da una pensione a Piancastagnaio (provincia di Siena) dopo neanche 24 ore; da allora sono passati più di due anni e mezzo. Sogno di sapere quando meno me lo aspetto cosa gli è successo».

«Forse in questo caso c’è stata omertà, forse è solo successo che non ce l’ha fatta per qualsiasi motivo, andandosene a sparire in posti non di passaggio e quindi impossibile da ritrovare. Ma se qualcuno sapesse, prego chiunque di darmi notizie, non inventate o chiacchiere, ma prove effettive, vorrei riavere indietro il mio cane o al limite il collare che indossava come prova tangibile. Lui ora avrebbe dieci anni, saremmo sempre in tempo a riunirci se fosse stato trattenuto e curato. Con questi soldi potete comprarvi due cani di questa razza o quello che volete. Garantisco l’anonimato, ma vorrei la verità. Che qualcuno sia sincero e mi aiuti a mettere la parola fine a questo incubo».

Per chi avesse notizie da dare 329.0939114.