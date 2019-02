Concorso fotografico Trofeo Città di Follonica: c’è ancora tempo per iscriversi. Ecco come

FOLLONICA – Si avvicina la data di scadenza per l’invio delle opere fotografiche all’ottava edizione del Trofeo Città di Follonica, prevista per mezzanotte di domenica 24 febbraio.

La partecipazione al concorso è online, basta andare sul sito http://www.concorso.fotoclubfollonica.com e seguire le indicazioni per l’iscrizione ed effettuare l’invio online delle fotografie direttamente dal sito.

Quattro sono le sezioni di partecipazione:

1. Tema Libero, alla quale possono partecipare tutti i generi ed elaborati fotografici;

2. Tema Natura, nella quale la protagonista assoluta è la natura dalla macrofotografia al paesaggio, dal ritratto ai grandi mammiferi ecc.

3. Tema Portfolio, una serie di immagini legate tra loro da un filo conduttore, a questa sezione si partecipa con minimo 8 foto fino ad un massimo di 12.

4. Sezione Lions a tema obbligato “L’ambiente e la sua salvaguardia”, un tema importante per una sezione a scopo di beneficenza: raccogliere i fondi da donare all’ospedale per un service per la vista.

Le fotografie partecipanti ad ogni sezioni avranno una giuria di esperti di quel genere fotografico, che giudicheranno e sceglieranno le opere vincitrici in tre giorni, dedicando al concorso l’intero week end del 1-2-3 marzo.

Importanti sono i premi riservati ai tre migliori autori:

Euro 1.500,00 al miglior Autore Assoluto

Euro 700,00 per il premio della Giuria

Euro 300,00 per il miglior Autore Under 29

saranno poi premiati i migliori autori di sezione, le migliori fotografie di Street, Ritratto, Paesaggio e Sport; saranno infine assegnati dei premi offerti dalle aziende partner del concorso: Villaggio Mare Si, Elettromar S.p.A., Moris Farms, Hotel Parrini e Oasis Magazine, rivista naturalistica.