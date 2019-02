CarnevaleFollonica19, vota la vetrina più bella: ecco tutti i negozi in gara

FOLLONICA – E’ in aumento in città il numero delle vetrine dei negozi intonate con il carnevale, la manifestazione più seguita del periodo invernale. Quest’anno sono ventisette gli esercizi commerciali che si sono inscritti al concorso organizzato da: Comitato Carnevale, Pro Loco, Centro Commerciale Naturale La Dolce Vita, Fondazione Noi del Golfo.

Tutti gli otto rioni sono rappresentati, con Senzuno (8) e Centro (7) che hanno maggiormente aderito a questa particolare iniziativa, giunta alla sesta edizione. Nei prossimi giorni sino a domenica 24 febbraio l’apposita giuria nominata dalla Pro Loco visterà gli allestimenti e decreterà il migliore.

Questo l’elenco dei partecipanti suddivisi per territori rionali:

Rione Senzuno:

Cartoleria da Mara, via Salceta 10

Edicola Senzuno, via della Repubblica 44

Caffè Banda. via della Repubblica 42

Pizzeria Senzuno, via della Repubblica 31

Casa del Materasso, via della Repubblica, via Livorno 3

Elisir Estetica e Benessere, via della Repubblica 55

Forno Il Primo Mantovani Senzuno, via della Repubblica 30 / 32 a

Pasticceria Peggi, via della Repubblica 1

Rione Cassarello:

Pasticceria Spinetti, via del Cassarello 24

Prestige, via del Cassarello 50

Rione Capannino:

Hair Diffusion Unisex, centro commerciale Pam

Chiti Fabrizio Toyota, via dell’agricoltura 595

Rione Chiesa:

Brugi Store, via Bicocchi 53

F.lli Bracci Gioielleria e Premiazioni Sportive, via Bicocchi 26 / 36

Panificio Montomoli, via Bicocchi, 62

Agenzia Express – Delegazione Aci, P.zza V. Veneto 5

Rione Centro:

Migliorini – Negozio Casalinghi, via Colombo 11 b

Nara Camice, via Roma, 13

Massaio Eugenio Drogheria Pizzicheria dal 1867, via Roma 35

Ottica Bracci, via Roma, 41

Laboratorio Orafo Giusti Laura, via Marconi 10 b

Ottica Biagi via Roma 57 / 59 di Biagi Lorenzo

Bagni Aloha, viale Carducci

Rione 167 Campi al Mare:

Apple Foto Video, Centro Commerciale 167 ovest

Rione Zona Nuova:

Ricceri Bike, via Bicocchi 149

Rione Pratoranieri:

Caffè d’Arte Ceccarelli, via litoranea 116

Bar Ramazzotti, viale Italia 220